Brasil vai emitir vistos humanitários para ucranianos

O Governo do Brasil informou esta sexta-feira que vai emitir vistos humanitários temporários e autorizações de residência para cidadãos ucranianos e outros indivíduos afetados ou deslocados pelo conflito com a Rússia.

Os vistos serão válidos por 180 dias e os ucranianos que chegarem poderão solicitar autorização de residência com duração de dois anos, de acordo com o texto publicado no Diário Oficial do país.

O Brasil informou que exigirá, entre outros documentos, uma certidão que ateste o registo criminal limpo da pessoa interessada em receber autorização para receber o visto humanitário ou morar no país.