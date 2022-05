Bruxelas anuncia ajuda macrofinanceira de 9 mil milhões de euros a curto prazo para a Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta terça-feira uma verba de até nove mil milhões de euros de ajuda macrofinanceira de curto prazo à Ucrânia, a disponibilizar ainda este ano.

"Propomos completar a significativa ajuda a curto prazo prestada até agora, com uma nova assistência macrofinanceira excecional à Ucrânia no montante máximo de nove mil milhões de euros, em 2022", disse a líder do executivo comunitário, numa declaração à imprensa, hoje em Bruxelas, sem pormenorizar a forma como esta verba será atribuída.

A União Europeia (UE) já desembolsou 1,2 mil milhões de euros de ajuda macrofinanceira de urgência à Ucrânia desde a invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro.