Bruxelas apoia condenação da Rússia por "violação deliberada" de regras da aviação

A Comissão Europeia saudou esta quinta-feira a decisão da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) de condenar as ações da Rússia para contornar as sanções da União Europeia (UE) na aviação, criticando a "violação deliberada" de requisitos de segurança.

Num comunicado divulgado um dia após ter sido informado sobre tal condenação, o executivo comunitário "congratula-se com a decisão da ICAO, a agência das Nações Unidas responsável pela regulamentação do transporte aéreo, de apelar à Federação Russa para cessar imediatamente as suas infrações às regras da aviação internacional, a fim de preservar a segurança e a proteção da aviação civil".

"A decisão da ICAO refere-se à violação do espaço aéreo soberano da Ucrânia no contexto da guerra de agressão da Rússia e à violação deliberada e continuada de vários requisitos de segurança, numa tentativa do Governo russo de contornar as sanções da UE", acrescenta.