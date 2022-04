Bulgária implementa plataforma de compra de energia depois de corte da Rússia

A Bulgária vai implementar a primeira plataforma regional no âmbito do programa da União Europeia de aquisição de energia, depois de a Rússia ter suspendido o fornecimento de gás, segundo um comunicado.

Na nota, da Comissão Europeia, Bruxelas indicou que depois "do anúncio de ontem [quarta-feira] da Gazprom da rutura do fornecimento de gás à Bulgária", o adjunto do primeiro-ministro búlgaro, Assen Vassilev, "esteve presente numa série de reuniões na Comissão".

"Como resultado das reuniões de hoje, a Comissão Europeia e a Bulgária acordaram com a implementação em Sofia de uma primeira 'taskforce' regional, integrada na Plataforma de Aquisição de Energia da União Europeia", referiu.

Este projeto piloto "irá analisar as necessidades de gás e eletricidade, preços e fornecimentos, bem como aspetos de infraestrutura", indicou Bruxelas, acrescentando que a equipa irá concentrar-se no próximo ano e providenciar conhecimento e 'know-how' para implementar o plano REPowerEU, com o objetivo de "reduzir a dependência dos combustíveis fósseis russos, garantir armazenamento antes do próximo inverno e acelerar mais a descarbonização do setor da energia".

Segundo o comunicado, será ainda suportada e coordenada a implementação dos planos conjuntos na região, incluindo a aquisição internacional, armazenagem e interconexões, "contribuindo para a segurança do fornecimento à Bulgária, à região e à comunidade".

A Bulgária irá agora contactar os países vizinhos e uma primeira reunião dos ministros deverá acontecer a 05 de maio, disse a Comissão Europeia.

De acordo com o executivo comunitário estes trabalhos fazem parte da preparação para cenários de rutura de fornecimento de energia em coordenação com os Estados-membros e outros parceiros internacionais.

A russa Gazprom confirmou esta quarta-feira que suspendeu "por completo" o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária por recusarem o mecanismo criado para receber o pagamento em rublos, na sequência das sanções impostas a Moscovo pela invasão da Ucrânia.

Posteriormente, Moscovo reiterou que haverá também interrupção para outros países se não aceitarem o novo mecanismo de pagamento em rublos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia tem planos de contingência para contornar eventuais cortes de gás por parte da Rússia.