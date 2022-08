No primeiro dia de serviço como médico voluntário no Hospital Regional de Lviv, na Ucrânia, fui destacado para trabalhar no apoio à unidade de Cuidados Intensivos Neonatais para bebés recém-nascidos em perigo de vida. Atravessei o largo do hospital e entrei de imediato para a maternidade, onde fui encaminhado para as escadas do edifício e começámos a descer.









