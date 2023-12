Casa Branca alerta que EUA podem ficar sem dinheiro para apoio militar à Ucrânia

Os Estados Unidos poderão ficar sem recursos para o apoiao militar à Ucrânia se o Congresso não votar um novo financiamento.

"Estamos a ficar com pouco dinheiro e em breve com pouco tempo", declarou Shalanda Young, diretora do orçamento da Casa Branca.

"Quero ser clara: se o Congresso não agir, até ao final do ano ficaremos sem recursos para entregar mais armas e equipamentos à Ucrânia e para fornecer materiais provenientes dos 'stocks' militares norte-americanos", declarou a responsável da Casa Branca numa carta dirigida ao líder da Câmara dos Deputados, citada pela agência France-Presse.

"Não há financiamento mágico disponível para enfrentar a emergência. Estamos a ficar com pouco dinheiro e em breve sem tempo", alertou Shalanda Young.

Em causa está envelope extraordinário de mais de 100 mil milhões de dólares solicitados pelo Presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, em 20 de outubro ao Congresso, com o objetivo de responder às grandes emergências do momento, nomeadamente ajudar Israel e a Ucrânia, enfrentar a China e responder às chegadas de migrantes na fronteira sul.

"Cortar o envio de armas e equipamentos norte-americanos destruiria o esforço de guerra da Ucrânia, colocaria em perigo os avanços feitos pela Ucrânia e aumentaria a probabilidade de vitórias russas", acrescentou Shalanda Young.

"As nossas entregas de ajuda militar já diminuíram", observou a responsável.

"Isto não é um problema para o próximo ano. Agora é o momento de ajudar a Ucrânia democrática a lutar contra a agressão russa", conclui Shalanda Young.

Os Estados Unidos, principal fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, estão há meses no maior limbo orçamental, devido à interminável turbulência parlamentar.

O Congresso da principal potência mundial -- composto pelo Senado, com maioria democrata, e pela Câmara dos Representantes, com maioria republicana -- ainda não votou um orçamento final para o ano fiscal que começou em 1 de outubro.

O Governo federal dos EUA está a funcionar atualmente graças a uma prorrogação emergencial que expirará em meados de janeiro.