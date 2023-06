Centenas de milhares de pessoas sem acesso a água potável na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira que a destruição da barragem de Nova Kakhovka deixou “centenas de milhares de pessoas” sem acesso a água potável, para além dos muitos milhares que estão diretamente ameaçados pela subida das águas.



Zelensky comparou a destruição da barragem ao uso de uma “arma ambiental de destruição em massa” e garantiu que as autoridades estão a fazer tudo para ajudar as populações afetadas, mostrando-se “chocado” com a falta de auxílio internacional.









