Cerco aperta-se em Kiev após noite com novas explosões. Saiba tudo o que se passou nas últimas horas

A noite foi de explosões em Kiev, na Ucrânia. Depois de um primeiro dia intenso, com vários bombardeamentos e dezenas de mortos e feridos, a madrugada do segundo dia de invasão russa revelou-se intensa, com a capital ucraniana debaixo de fogo.- Durante a noite as forças russas aproximaram-se de Kiev, havendo tropas a 30 quilómetros de distância da capital ucraniana. A esta distância, Kiev está à distância de lança mísseis russos;- Blindados russos terão sido parados na cidade de Ivankiv (80 km de Kiev), depois de os militares ucranianos terem explodido uma ponte para evitar a sua passagem;- As sirenes de guerra em Lviv e Vinnytsia soaram ao início da manhã, enquanto ataques com mísseis atingiram um posto de fronteira no sudeste da Ucrânia na região de Zaporizhzhya;- As forças russas tomaram controlo da central nuclear de Chernobyl, a norte da capital, perto da fronteira com a Bielorrússia;- Durante a noite, as instituições europeias voltaram a reforçar a necessidade de implementar sanções;- As Nações Unidas enviaram ajuda humanitária para a Ucrânia no valor de 18 milhões de euros, enquanto a UE prometeu 1,2 mil milhões de euros, revelando vontade de acolher refugiados da guerra;- O presidente ucraniano, Volodomir Zelensy, apelou, mais uma vez, à unidade e auxílio internacional e prometeu defender a Ucrâmnia com todas as forças;- Em Kiev soaram as sirenes da guerra, quando a capital se prepara para novos ataques.