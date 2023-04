Chefe da Wagner alerta para falta de munições face a "inevitável" contraofensiva de Kiev

O chefe do grupo paramilitar Wagner voltou esta quarta-feira a criticar bloqueios no envio de munições para as suas forças, envolvidas na ofensiva russa em Bakhmut, leste da Ucrânia, alertando que a situação se agravará com a "inevitável" contraofensiva ucraniana.

"Existe uma ordem criminosa para não nos enviarem munições, as munições que se acumulam nos depósitos, como disse anteriormente. As fileiras da Wagner estão a minguar, entre mortos, feridos e os que terminaram o contrato", afirmou Yevgeny Prigozhin numa mensagem áudio publicada no seu canal do Telegram.

Yevgeny Prigozhin alertou que a contraofensiva ucraniana "é inevitável".