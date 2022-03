As Forças Armadas portuguesas já enviaram para a Roménia a equipa avançada que prepara a chegada àquele país da NATO, que faz fronteira com a Ucrânia, da companhia de atiradores mecanizada do Exército - 174 militares e 17 viaturas - que estará até ao final do mês totalmente projetada para o flanco Sudeste da Aliança, para dissuadir um ataque russo.