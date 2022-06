António Costa entende que o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia pode esperar e acrescenta que não devem ser criadas falsas expectativas. O primeiro-ministro português alinha, desta forma, a sua posição com a de Emmanuel Macron, que fala num processo que levará décadas, e contraria o desejo do Presidente ucraniano, que pede urgência na entrada do país no clube dos 27.









Ver comentários