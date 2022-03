Investigadores do Tribunal Penal Internacional (TPI) partiram esta quinta-feira para a Ucrânia para recolherem informações sobre os crimes de guerra alegadamente cometidos pela Rússia. Segundo as autoridades ucranianas já morreram no conflito dois mil civis, número que a ONU não confirma, referindo, pelo menos, 227 vítimas civis, entre elas 15 crianças.