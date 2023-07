A defesa aérea ucraniana foi ativada esta terça-feira na região de Odessa (sul), uma área fundamental para o acordo dos cereais suspenso pela Rússia na segunda-feira, disseram as autoridades locais.

"Odessa. As operações de combate da defesa aérea continuam", escreveu um responsável da administração regional Sergiy Bratchuk, na plataforma Telegram.

"O inimigo está a atacar as regiões do sul com veículos aéreos não tripulados" [drones], acrescentou, citando o comando operacional ucraniano para o sul do país.