Ataque com drone causa pelo menos cinco feridos em estação ferroviária russa

Um ataque com um drone ucraniano deixou pelo menos cinco feridos, após o aparelho aéreo não tripulado ter chocado contra uma estação de comboios em Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia.

"De acordo com relatórios preliminares, [o drone] chocou contra o telhado do edifício da estação ferroviária, tendo depois originado um incêndio no telhado. Cinco pessoas ficaram levemente feridas por estilhaços de vidro", disse hoje o governador da região de Kursk, Roman Starovoit, na plataforma de mensagens Telegram.

Kursk fica a cerca de 90 quilómetros da fronteira que separa a Rússia e a Ucrânia.