"Não estamos sem esperança. Espero que aceitem o nosso convite, e que possamos reuni-los em Istambul", destacou Erdogan, acrescentando que "o resultado tem sido positivo mas não é exactamente o que queríamos, mas será melhor".

O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogran pretende reunir-se com Zelensky e Putin em Istambul.De acordo com a CNN Internacional esta sexta-feira, o presidente vai tentar comunicar com os presidentes russo e ucraniano nos próximos dois dias de forma a convidá-los para uma reunião.