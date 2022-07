Estados Unidos avisam Irão que seria "má ideia" fornecerem armamento à Rússia

Os Estados Unidos advertiram esta quarta-feira o Irão de que seria "uma má ideia" ajudar militarmente a Rússia na Ucrânia, na sequência de informações sobre o possível envio de 'drones' a Moscovo por parte de Teerão.

"Aconselharíamos o Irão a não o fazer. Julgamos que é, realmente, uma má ideia", sugeriu o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em conferência de imprensa no Pentágono, em resposta a uma pergunta sobre uma possível assistência militar iraniana à Rússia.

O responsável pela Defesa dos EUA compareceu juntamente com o chefe de estado-maior general das Forças Armadas, Mark Milley, após uma reunião virtual do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, no qual participaram cerca de 50 países.