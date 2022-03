EUA e UE já têm acordo para reduzir dependência energética da Rússia, anuncia Ursula von der Leyen

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta sexta-feira um acordo entre os Estados Unidos (EUA) e a União Europeia (UE) no que diz respeito a uma independência energética russa.O acordo, que surge na sequência de uma visita de três dias do presidente dos EUA, Joe Biden, a Bruxelas, fará chegar à Europa mais de 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito (GNL) até ao final do ano, provenientes dos EUA. "Reduzir a dependência do gás russo é um grande feito", afirmou Ursula von der Leyen.A Rússia fornece, atualmente, cerca de 40% das necessidades de gás da UE.Durante breves declarações em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia garantiu que o objetivo, a longo prazo, é assegurar cerca de 50 milhões de métros cúbicos por ano de gás adicional dos EUA, pelo menos até 2030.Ursula von der Leyen aproveitou o momento para lançar farpas ao líder russo e afirmou que "esta guerra será um fracasso estratégico para Putin", uma vez que as quatro fases de sanções impostas à Rússia estão a funcionar de forma "excelente".A Aliança Atlântica vai alocar 3,4 milhões de euros para ajudar refugiados.