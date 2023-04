Os EUA acusaram Lula da Silva de “papaguear a propaganda russa e chinesa sem olhar aos factos”. Em causa estão os recentes comentários do Presidente brasileiro, que acusou o Ocidente de “encorajar” a guerra ao fornecer armas à Ucrânia. Lula disse ainda que os EUA devem deixar de enviar armas para a Ucrânia e a UE deve “começar a falar de paz”.









O porta-voz do Conselho de Segurança dos EUA, John Kirby, considerou os comentários “desajustados” e disse que falham o alvo ao “insinuar que os EUA e a Europa possam, de alguma forma, não estar interessados na paz, ou que partilham responsabilidade na guerra”.

A reação norte-americana surge numa altura em que o MNE russo, Sergei Lavrov, visita Brasília, onde agradeceu os esforços do Brasil para pôr fim ao conflito. “Estamos gratos aos nossos amigos brasileiros pelo seu claro entendimento da génese da situação”, afirmou Lavrov.





O plano de paz de Lula, que sugere a criação de um grupo de países não envolvidos no conflito para mediarem as negociações, foi elogiado pelo Kremlin, que considerou os esforços de mediação de Lula “merecedores de atenção”. Lula disse ter abordado o seu plano de paz com a China e os Emirados Árabes Unidos.