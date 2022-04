Os EUA anunciaram que vão sancionar as filhas adultas de Vladimir Putin, presidente da Rússia, num novo pacote de sanções esta quarta-feira anunciado.A mulher do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, também vai ser sancionada de acordo com a agência Reuters.O novo pacote de sanções inclui a proibição de qualquer americano investir na Rússiam, depois de Washington e Kiev acusarem Moscovo de cometer crimes de guerra na Ucrânia.