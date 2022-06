Após 102 dias de Guerra na Ucrânia, as explosões voltaram a Kiev. Este domingo o presidente da câmara, Vitali Klitschko, afirmou que a cidade foi alvo de vários ataques. Numa mensagem difundida na plataforma Telegram referiu que os alvos foram os bairros de Darnytsky e Dniprovsky. “O agressor continua a lançar mísseis e a realizar ataques aéreos contra as infraestruturas militares e civis do nosso país, sobretudo em Kiev.









