Facebook tolerante com ódio à Rússia

Perante o avanço das forças russas na Ucrânia, a Meta, que detém o Facebook, Instagram e WhatsApp, numa decisão polémica, decidiu rever a sua política no que diz respeito ao discurso de ódio. Assim, qualquer conteúdo que possa incitar à violência contra a Rússia no contexto de guerra, ou até que apele à morte de Vladimir Putin, será temporariamente tolerado. A notícia foi avançada pela Agência Reuters, que teve acesso a emails enviados pela gigante tecnológica norte-americana aos seus moderadores de conteúdos."Devido à invasão russa da Ucrânia, somos benévolos em relação a formas de expressão política que normalmente violariam as nossas regras sobre discurso violento, como ‘morte aos invasores russos’", confirmou o porta-voz da Meta, Andy Stone, acrescentando que a gigante tecnológica continua a "não permitir apelos credíveis à violência contra civis russos".Entretanto, a Rússia já reagiu e diz que pretende designar a empresa de Mark Zuckerberg como uma "organização extremista", eliminando as suas "atividades" em território nacional, incluindo banir a rede social Instagram, tal como já fez com o Facebook. "As ações da Meta são mais uma prova da guerra de informação sem regras que foi declarada ao nosso país", disse a embaixada russa nos Estados Unidos.A nova política da Meta sobre o discurso de ódio aplica-se especificamente aos seguintes países: Arménia, Azerbaijão, Estónia, Geórgia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia.Em julho do ano passado, o Facebook já tinha permitido, temporariamente, mensagens de "morte a Khamenei", numa referência a Ali Hosseini Khamenei, líder supremo do Irão, durante os protestos no país.Meta, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Netflix, Spotify e TikTok são apenas algumas das gigantes tecnológicas que se aliaram contra a Rússia em protesto pela invasão da Ucrânia.