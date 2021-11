Sete anos depois do início da guerra no Donbass e da ocupação russa da Crimeia, a Ucrânia volta a ser o epicentro das tensões entre a Rússia, a União Europeia (UE) e a NATO. Desde 2014 que cerca de 7% do território ucraniano está nas mãos de forças pró-russas apoiadas por Moscovo e nos últimos meses a Rússia enviou para a fronteira ucraniana quase 100 mil efetivos militares.