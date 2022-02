"Foi Putin que declarou esta guerra": Joe Biden garante "sanções sem limite" à Rússia

O presidente dos EUA, Joe Biden, fala sobre ataque russo à Ucrânia e anuncia sanções severas à Rússia que vão "asfixiar a capacidade da Rússia" de acesso a mecanismos essenciais para o seu desenvolvimento.

"Vladimir Putin está a planear isto há meses como temos vindo a dizer. Ele rejeitou qualquer esforço de boa fé dos EUA e dos nossos aliados para o diálogo e para evitar um confronto sem sentido", afirma Joe Biden.



"Putin é o agressor. Putin escolheu esta guerra", salienta, garantindo que vão existir sanções por parte dos EUA e de 27 economias europeias.



Depois de bloquear o maior banco da Rússia, Biden refere que a partir desta quinta-feira vão bloquear mais quatro grandes bancos, referindo que qualquer ativo que a Rússia tenha nos EUA será congelado. As exportações para território russo também serão limitadas como parte do pacote de sanções.



"Os EUA vão defender todos os centímetros de território da NATO. Estamos mais unidos e determinados do que nunca e cumpriremos o artigo 5º em caso de ataque a um país da NATO", reforça o presidente norte-americano.