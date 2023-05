A Rússia atacou na terça-feira à noite o território ucraniano com 26 'drones kamikaze' de fabrico iraniano, mas as defesas antiaéreas da Ucrânia abateram 21, informou esta quarta-feira a Força Aérea ucraniana na plataforma Telegram.

Os 'drones kamikaze', ou suicidas, são de uso único: transportam explosivos e são destruídos no ataque.

Os 'drones' foram lançados da região russa de Bryansk, no nordeste da Ucrânia, e do mar de Azov, no sudeste.