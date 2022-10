O empresário próximo do Kremlin e fundador do grupo paramilitar Wagner, Evguéni Prigojine, manifestou publicamente o seu apoio ao capitão Ibrahim Traoré, o novo homem forte de Burkina Faso, após um segundo golpe de Estado em oito meses no país.

"Saúdo e apoio o capitão Ibrahim Traoré", disse Prigojine, numa publicação na página da sua empresa, Concord.

Ibrahim Traoré e os seus homens "fizeram o que era necessário e fizeram-no apenas para o bem do seu povo", sublinhou.