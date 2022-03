A invasão russa da Ucrânia está a afetar fortemente o setor automóvel, com a suspensão da produção, interrupção das cadeias de abastecimento e de vendas. Volkswagen, Mercedes, Toyota e Honda são alguns dos construtores mais afetados pelo conflito, de acordo com a Automotive News Europe.A invasão interrompeu o fornecimento de componentes ucranianos, nomeadamente de circuitos elétricos, necessários à produção de veículos da Volkswagen, BMW e Porsche, afetando também as fábricas de automóveis em território russo.