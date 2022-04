Guterres recusa "trabalhar para brilhar na imprensa" com afirmações "nocivas" para ação da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mostrou-se esta quinta-feira irritado com perguntas em Kiev sobre a sua postura perante a Rússia e afirmou que "não trabalha para brilhar" na imprensa, recusando comentários "que prejudiquem" o resgate de civis.

Questionado por uma jornalista sobre o que é que a Organização das Nações Unidas (ONU) fará se a Rússia violar os princípios com que Vladimir Putin concordou na deslocação de Guterres a Moscovo, o secretário-geral evidenciou estar incomodado com a questão, acusando a profissional de pretender uma resposta que dificultaria as negociações.

"Senhora, o que você quer? Você quer que as pessoas sejam resgatadas, ou você quer que eu diga algo que será um obstáculo para essa tarefa? No momento presente, só posso lhe dizer, estamos a fazer tudo o que podemos para que isso aconteça. Não vou entrar em nenhum comentário que prejudique essa possibilidade porque a minha primeira e única prioridade são as pessoas que sofrem e as pessoas que devem ser resgatadas", disse Guterres, segundo a transcrição da conferência de imprensa.