Habitantes da cidade ucraniana Sumy temem pela vida

Os habitantes da cidade de Sumy (nordeste), próxima da fronteira com a Rússia, estão sob fogo intenso e temem pela sua vida, relatou à Lusa uma habitante daquela cidade ucraniana, dizendo que lhes foi cortado o abastecimento de água e eletricidade.

"Não temos água e eletricidade. Putin e o povo russo estão a matar-nos, a destruir as nossas cidades, escolas e jardins de infância. Estamos a sangrar e a morrer com as bombas e os mísseis", afirmou Olena Levchenko, numa mensagem enviada à agência Lusa na noite de quinta-feira.

O texto chegou à Lusa por 'e-mail' após várias tentativas de contacto através de Facebook sem sucesso, devido à situação delicada que se vive em Sumy.