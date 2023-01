Helicóptero que caiu perto de Kiev pertence aos Serviços de Emergência

O helicóptero que caiu junto a um infantário nos arredores de Kiev, provocando a morte de 18 pessoas , incluindo o ministro do Interior ucraniano e três crianças, pertence aos Serviços de Emergência da Ucrânia.

O ministro do interior, Denis Monastyrsky, o vice-ministro e outras 16 pessoas morreram na sequência da queda do helicóptero esta madrugada na cidade de Brovary, periferia de Kiev, disse o chefe da Polícia Nacional da Ucrânia.

"Hoje, 18 de janeiro, um helicóptero dos Serviços de Emergência caiu em Brovary. Como consequência do acidente morreram os dirigentes do Ministério do Interior: o ministro, o vice-ministro e o secretário de Estado", refere a nota da Polícia Nacional.