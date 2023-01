Ministro da Administração Interna da Ucrânia e vice ministro morrem em queda de helicóptero em Kiev

ministro da Administração Interna da Ucrânia, Denis Monastyrsky, e o vice ministro, Yevgeny Enin,

Kyrylo Samoylenko, chefe do departamento de polícia de Brovary na região de Kiev, há o registo de três mortos e cinco feridos.

Oleksiy Kuleba, já reagiu e avançou que no momento da explosão estavam crianças e funcionários no jardim de infância que foram retiradas.De acordo com imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver um prédio em chamas.