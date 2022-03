O Papa Francisco pede para que sejam criados corredores humanitários para a retirada de civis da Ucrânia. No Vaticano, o Sumo Pontífice lamentou os "rios de sangue e de lágrimas" provocados pela invasão da Ucrânia pela Rússia."Esta não é apenas uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria", disse o Papa Francisco, após a oração do Angelus, perante centenas de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, com bandeiras ucranianas.