O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinalou esta quarta-feira o 31 aniversário da independência da Ucrânia e os seis meses do início da invasão russa com um discurso emocionado em que prometeu que os ucranianos nunca deixarão de combater pela sua liberdade e estão determinados a lutar “até à vitória”.









“Uma nova nação surgiu perante o Mundo no dia 24 de fevereiro. Não uma nação recém-nascida, mas renascida. Uma nação que não chora, grita ou sente medo. Que não foge. Que não desiste. E que não esquece”, afirmou Zelensky num discurso pré-gravado em frente ao Monumento à Independência, no centro de Kiev, em que prometeu recapturar todas as regiões ocupadas pela Rússia, incluindo a Crimeia, anexada em 2014. “O que é para nós o fim da guerra? Antes costumávamos dizer que era a paz. Agora dizemos: a vitória”, afirmou o Presidente ucraniano, garantindo que nunca se sentará à mesa das negociações com uma arma apontada à cabeça. “Para os ucranianos, o ferro mais terrível não é o dos mísseis, dos aviões ou dos tanques, mas o das correntes. Não são as trincheiras, são os grilhões”, sublinhou.

As comemorações oficiais do Dia da Independência foram canceladas devido ao receio de um ataque russo e a ruas de Kiev estiveram esta quarta-feira mais vazias que o habitual, mas mesmo assim muitas pessoas saíram à rua para passear entre os tanques russos destruídos que estão expostos na avenida principal da capital. “Os russos diziam que iam fazer uma parada militar nas ruas de Kiev. Pois bem, aqui está ela”, dizia, com ironia e desafio, um morador citado pela agência Reuters.

Mísseis atingem comboio e matam 22

Vários mísseis russos atingiram esta quarta-feira uma estação ferroviária e um comboio de passageiros na região de Dnipropetrovsk, no centro do país, provocando pelo menos 22 mortos e mais de 50 feridos.



Cravinho visita Kiev e promete mais apoio

O MNE português, João Gomes Cravinho, reuniu-se esta quarta-feira em Kiev com o Presidente Volodymyr Zelensky para reiterar o apoio de Portugal à Ucrânia, no dia em que se assinalou o 31º aniversário da independência do país e os seis meses da invasão russa. “O Presidente Zelensky fez uma atualização em relação à situação militar e agradeceu o apoio de Portugal em múltiplas dimensões. Manifestou muito interesse e apreço pelo trabalho que Portugal assumiu em relação à reconstrução de escolas”, revelou Cravinho, adiantando que o PR ucraniano lhe transmitiu “alguns pedidos de natureza militar”, incluindo o fornecimento de fardas, que o Governo português vai analisar. Mais tarde, durante uma visita a Jitomir, soaram os alarmes antiaéreos e o MNE foi obrigado a refugiar-se num abrigo subterrâneo, no que considerou como “uma experiência nova e diferente”.



Marcelo envia carta de felicitações

O Presidente da República enviou uma carta de felicitações ao homólogo ucraniano, sublinhando a importância de Kiev "perseverar nas suas legítimas ambições europeias".



Costa contra o esquecimento

O PM António Costa garantiu que Portugal continua ao lado dos ucranianos e defendeu que a comunidade internacional "não pode esquecer a Ucrânia".