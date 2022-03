Japão aconselha cidadãos a não viajarem para a Rússia

O Japão elevou esta segunda-feira o nível de alerta de viagem para todo o território russo e aconselhou os japoneses a não viajarem para a Rússia, avisando que "a tensão pode aumentar" após a imposição de sanções.

O porta-voz do Governo japonês, Hirokazu Matsuno, anunciou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros elevou o alerta para o nível 3 para a Rússia, o segundo mais grave, apenas abaixo do nível 4, que recomenda a retirada imediata de um território.

Matsuno sublinhou que as sanções impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia afetaram as operações das companhias aéreas, incluindo das japonesas Japan Airlines e All Nippon Airways, e podem dificultar a saída de japoneses da Rússia.