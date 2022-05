Japão embarga petróleo russo sem abandonar projetos de energia com Moscovo

O Japão vai embargar as importações de petróleo russo, apesar de manter a participação em projetos de energia com Moscovo para minimizar o impacto no fornecimento de energia do país, anunciaram as autoridades.

"Para um país como o Japão, que depende muito das importações de energia, é uma decisão muito difícil, mas a coordenação do G7 é mais importante num momento como este", disse esta segunda-feira o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida aos repórteres do Kantei, o escritório e residência oficial do chefe de Governo.

O anúncio do líder nipónico ocorre horas depois de participar numa reunião à distância com os homólogos do G7 (grupo de países mais industrializados do mundo, formado por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido), no qual foi reiterado o compromisso de reduzir a dependência energética da Rússia, face à invasão da Ucrânia.