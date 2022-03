Jornalista russa dada como desaparecida após mostrar cartaz antiguerra surge em tribunal

Marina Ovsyannikova, a jornalista que empunhou um cartaz contra a guerra na Ucrânia durante um noticiário do canal russo Piervy Kanal , foi detida e dada como desaparecida durante 12 horas.



A jornalista surge, ao fim de várias horas, ao lado do advogado no Tribunal de Ostankino, em Moscovo, para ser julgada por "organizar um evento público não autorizado", avança a BBC. Marina Ovsyannikova aparece, agora, numa foto que circula nas redes sociais.







Marina Ovsyannikova está a ser acusada de "organizar um evento público não autorizado", uma acusação que pode resultar em 10 anos de prisão.



