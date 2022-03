Josep Borrell destaca que acordo com Irão está "ao alcance" mas há dificuldades por ultrapassar

A conclusão do acordo sobre o programa nuclear do Irão está "ao alcance", mas as dificuldades "colaterais" por resolver podem impedir o sucesso, alertou esta segunda-feira o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell.

"A Rússia levantou as suas objeções e deixou de ser um problema. Mas um elemento colateral, a qualificação de certas instituições iranianas como organizações terroristas, não está resolvido", explicou o diplomata durante uma audiência no Parlamento Europeu.

Segundo Josep Borrell, a Rússia viabilizou o acordo depois de ver asseguradas as suas exigências, que visavam impedir o levantamento das sanções ao petróleo iraniano.

"Se o Irão começasse a produzir petróleo, haveria mais oferta nos mercados, e não era do interesse [da Rússia]. Mas esse problema está resolvido e não há mais dificuldades com Moscovo", sublinhou Josep Borrell.

"Às vezes a solução está próxima, às vezes não. Um acordo está ao nosso alcance, mas não há garantia de que conseguiremos fazê-lo", sublinhou.

Teerão exige a retirada da Guarda Revolucionária, o Exército da República Islâmica do Irão, da lista de "organizações terroristas" de Washington, revelou este sábado o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

O negociador nuclear do Irão, Ali Bagheri Kani, pediu no domingo uma atitude "realista" aos Estados Unidos para recuperar o acordo assinado em 2015, no decurso de uma reunião em Teerão com Enrique Mora, diretor político do Serviço europeu de ação externa.

No último ano, decorreram em Viena difíceis negociações para restaurar o acordo nuclear assinado em 2015 por Teerão e pelas potências mundiais (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha).

Em 2018, o então Presidente norte-americano, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, e o atual inquilino da Casa Branca, Joe Biden, prometeu restaurá-lo.

O Irão, com a economia asfixiada, tem apelado para o alívio das sanções, mas tem tentado resistir às duras exigências dos restantes signatários.