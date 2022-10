Justiça russa prolonga até 12 de dezembro prisão preventiva do opositor Kara-Murza

A justiça russa prolongou esta segunda-feira até 12 de dezembro a prisão preventiva do opositor Vladimir Kara-Murza, galardoado esta segunda-feira com o prémio Vaclav Havel de direitos humanos do Conselho da Europa.

O tribunal Basmanni de Moscovo rejeitou o pedido da defesa, de uma medida cautelar menos severa para o ativista anti-regime.

Kara-Murza, detido desde abril por ter "desacreditado" as Forças Armadas da Rússia, foi acusado de alta traição por criticar no estrangeiro as autoridades russas, incluindo em Lisboa.