O estado-maior do exército ucraniano alertou esta segunda-feira para a "alta probabilidade de ataques com mísseis" por parte das tropas russas, no dia em que em Moscovo vai decorrer um tradicional desfile militar.

O exército ucraniano disse que a Rússia destacou cerca de 19 batalhões táticos na região russa de Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia.

Os batalhões incluem cerca de 15.200 soldados, tanques, baterias de mísseis e outro armamento, disse o estado-maior.