Kiev começa a retirar civis de Kupiansk devido a bombardeamentos russos

As autoridades do distrito ucraniano de Kupiansk, na região de Kharkiv (nordeste do país), anunciaram esta quinta-feira o início das medidas de retirada obrigatória da população civil em determinadas zonas devido à "situação de segurança" e aos "constantes bombardeamentos russos".

Juntamente com a cidade de Kupiansk (30.000 habitantes antes do início da guerra), serão afetadas 36 outras cidades do distrito "próximas da zona de combate", declarou o governador de Kharkiv, Oleg Sinegubov, na rede social Telegram.

As declarações de Sinegubov e do porta-voz do comando militar do leste ucraniana, Serhii Cherevatyi, coincidem com indicações do exército russo, que garantiu esta quinta-feira que "melhorou as posições" no nordeste da Ucrânia, uma zona, em Kupiansk, onde tem mantido uma ofensiva há várias semanas e de onde as forças russas foram expulsas numa ofensiva ucraniana há um ano.