Kiev diz que destruição de barragem é "crime de guerra" e denuncia Rússia como "Estado terrorista"

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, defendeu esta terça-feira que a "destruição pela Rússia" da barragem de Kakhovka, no rio Dnipro , é um crime de guerra e pode ser o "maior desastre provocado pelo Homem" das últimas décadas na Europa.

"A Rússia destruiu a barragem de Kakhovka, causando provavelmente o maior desastre tecnológico provocado pelo Homem das últimas décadas na Europa, pondo em perigo a vida de milhares de civis. Este é um crime de guerra terrível", disse Kuleba através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter.

"A única forma de parar a Rússia, 'o maior terrorista do século XXI', é expulsar (as forças russas) da Ucrânia", acrescentou o chefe da diplomacia ucraniana.



A Ucrânia denunciou a Rússia como um "Estado terrorista" perante o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ). "As ações da Rússia são as de um Estado terrorista, um agressor", disse o representante ucraniano junto do TIJ, Anton Korynevych, citado pela agência francesa AFP.