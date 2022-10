Kiev pede poupança de eletricidade depois de ataque a central

As autoridades ucranianas pediram, no sábado, aos residentes de Kiev para tentarem poupar eletricidade, a partir do fim da tarde, para evitar cortes de energia de emergência, depois de um míssil ter atingido uma central elétrica na periferia da cidade.

A companhia de eletricidade Ukrenergo pediu, através da rede social Facebook, que telemóveis e baterias portáteis fossem carregados antes do início da noite, e também que preparassem o jantar com antecedência, caso tivessem fogão elétrico.

A razão é a possibilidade de ataques contra subestações, equipadas com transformadores necessários para reduzir a tensão da corrente, de modo a poder ser distribuída aos consumidores, com o objetivo de deixar milhares de cidadãos sem eletricidade, indicou a Ukrenergo.