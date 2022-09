Bombardeamentos russos deixaram na madrugada desta segunda-feira grande parte da cidade de Kharkiv e regiões vizinhas sem água nem eletricidade, no que o Governo de Kiev diz ser uma “vingança” da Rússia pela bem-sucedida contraofensiva das forças ucranianas na região.



Segundo as autoridades locais, vários mísseis atingiram depósitos de armazenamento de água e centrais de distribuição elétrica durante a noite, incluindo a central térmica de Kharkiv, causando ‘blackouts’ um pouco por toda a região e também nas regiões de Donetsk, Dnipropetrovsk e Sumy, no que o conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak classificou como “a resposta dos cobardes”.









