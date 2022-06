Kiev recebeu "cerca de 10% das armas" pedidas a países ocidentais

O Ministério da Defesa da Ucrânia referiu esta terça-feira que Kiev recebeu "cerca de 10% das armas" pedidas aos países ocidentais para combater as forças russas no terreno, em especial na região do Donbass, no leste.

"Das armas que precisamos, recebemos cerca de 10%", realçou a vice-ministra da Defesa, Anna Maliar, em declarações à televisão ucraniana.

"Não importa os esforços feitos pela Ucrânia, não importa o quão profissional é o nosso Exército. Sem a ajuda dos parceiros ocidentais, não seremos capazes de vencer esta guerra", acrescentou.