Kiev reclama posições na margem oriental do rio Dnieper

A Presidência ucraniana reclamou esta terça-feira o estabelecimento de uma "presença consolidada" na margem oriental do rio Dnieper, na província de Kherson, que era controlada totalmente pelas forças russas.

"Contra todas as expectativas, a Ucrânia estabeleceu um posto avançado na margem oriental do Dnieper", afirmou Andrey Yermak, do gabinete do Presidente da Ucrânia, que falava no Instituto Hudson, de Washington, Estados Unidos, tendo mostrado os dados que constam esta terça-feira do portal oficial da Presidência ucraniana.

Trata-se da primeira declaração sobre a situação pela voz de um membro de alto nível político de Kiev.

"Estamos a desmilitarizar a Crimeia passo a passo", acrescentou o responsável, considerado como uma das figuras mais próximas do chefe de Estado, Volodymyr Zelensky.

Afirmou também que a contra ofensiva da Ucrânia está "em pleno desenvolvimento" e que o chefe de Estado da Ucrânia "tem um plano" para conseguir vencer a Rússia e libertar o território ucraniano.

A Ucrânia acredita que conseguiu flanquear a barreira natural e fluvial que pode permitir reativar a contra ofensiva que estava concentrada, sobretudo, em Bakhmut (este) e Zaporijia (sudeste) sem avanços significativos.

As informações veiculadas por Kiev sobre a presença militar ucraniana na margem oriental do rio Dnieper ainda não foi confirmada por jornalistas ou entidades independentes.