O líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegou ontem à Rússia a bordo do seu comboio blindado para a aguardada cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin. Os detalhes da visita foram mantidos em absoluto segredo pelos dois países, mas acredita-se que o encontro poderá ter lugar já hoje, no Cosmódromo de Vostochny, que Putin irá visitar.









Ver comentários