Lavrov considera "avanço positivo" negociações com autoridades ucranianas

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, considerou esta quarta-feira um "avanço positivo" as negociações com a Ucrânia em Istambul (Turquia), nas quais Kiev apresentou propostas para a solução do conflito que atendem às principais exigências do Kremlin.

"Valorizamos os resultados das negociações de ontem [terça-feira] em Istambul como um avanço positivo. [E sim,] este não é um resultado definitivo", disse Lavrov à imprensa durante a sua visita à China, de acordo os órgãos de comunicação social russos.

Lavrov qualificou de "progresso significativo" dos negociadores ucranianos ao referirem a "necessidade de garantir o 'status' não nuclear (...) e segurança fora da estrutura da Aliança Atlântica".