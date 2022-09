Lavrov e Blinken trocam acusações em reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia

Os chefes da diplomacia russa e norte-americana trocaram acusações, esta quinta-feira, numa reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, com Serguei Lavrov a acusar o ocidente de falsas narrativas e Antony Blinken a pedir responsabilização pela guerra.

Os dois governantes discursaram numa reunião ministerial, convocada pela França, sobre "A luta contra a impunidade na Ucrânia", a qual contou ainda com a presença do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, do secretário-geral nas Nações Unidas, António Guterres, entre outros.

Na sua declaração, Antony Blinken disse que o Presidente russo, Vladimir Putin, deve ser responsabilizado por "destruir" a ordem internacional ao travar uma guerra contra a Ucrânia.