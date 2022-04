Letónia vai proibir compra de gás russo até ao final do ano

A Letónia vai mudar a lei de energia para proibir oficialmente a compra de gás russo até ao final do ano, anunciou esta terça-feira o ministro da Economia letão, Janis Vitenbergs, após uma reunião governamental.

Janis Vitenbergs chamou a decisão de "histórica e disse que o Governo concordou em comprar gás para as próximas estações de outono e inverno ao terminal de gás natural liquefeito (GNL) de Klaipeda na Lituânia, a um terminal flutuante na Estónia -- cujas operações serão feitas em conjunto pelos dois países -- e à Finlândia.

A alteração na lei da Letónia para proibir a compra de gás de russo ainda tem de passar pela Saeima, parlamento letão.

O ministro da Economia, que representa o partido de centro-direita Aliança Nacional numa coligação de quatro forças partidárias presidida pelo primeiro-ministro, Arturs Krisjanis Karins, indicou que vai examinar propostas do setor privado antes de 31 de maio para impulsionar a construção de um terminal terrestre de GNL e de regaseificação na costa do país.

O governante esteve nos Estados Unidos há algumas semanas, onde se encontrou com potenciais investidores numa instalação de GNL na costa letã.

Na ocasião, Janis Vitenbergs adiantou que o principal critério para a escolha de um projeto deste tipo será que não precise de financiamento estatal, que possa ser construído rapidamente e que seja viável em termos económicos.

Falando sobre os planos para acabar com a dependência do gás russo, Arturs Krisjanis Karins explicou que a Letónia não daria garantias públicas a nenhum dos projetos de GNL, exceto a articulação estónia-lituana, sobre o fim das exportações de gás russo até ao final do ano ou antes.

Janis Vitenbergs disse ainda que transmitiu a negociação dos termos e dos acordos de compra de gás ao terminal flutuante estónio-finlandês, que ficará no porto estónio de Paldiski.

Em declarações à agência de notícias EFE, o governante afirmou que ainda é cedo para dizer se a Letónia vai partilhar o custo do aluguer do terminal de GNL através da empresa pública de energia Latvenergo ou se vai limitar-se a comprar o gás de que necessita.

De acordo com a imprensa estónia, o aluguer do terminal flutuante custaria à Estónia cerca de 10 milhões de euros por ano.

A Letónia, que anunciou que vai deixar de comprar gás russo no final do ano passado, também vai comprar gás do terminal de Klaipeda e o armazenará junto com o terminal do Paldiski numa instalação subterrânea na cidade letã de Incukalns.

Os armazéns de Incukalns são administrados pela Conexus Baltic Grid, criada em 2016 como uma rede de armazenamento e distribuição por atacado do Báltico.

"A capacidade ativa de gás da instalação de armazenamento subterrâneo pode chegar a 2,3 mil milhões metros cúbicos, o que pode colmatar totalmente as necessidades de combustível e energia da Letónia e da região", anotou a empresa no seu 'site' na Internet.