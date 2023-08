Líder checheno lamenta perda de Prigozhin

O líder checheno, Ramzan Kadyrov, um dos principais aliados do Presidente russo, Vladimir Putin, expressou esta sexta-feira pesar pela presumível morte de Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo Wagner, considerando que este não viu "o quadro completo" da realidade da Rússia.

"Sem dúvida, ele deu uma grande contribuição para a liderança da nova ordem mundial. Este é um mérito que não pode ser-lhe tirado. A sua morte é uma grande perda para todo o Estado", afirmou Kadyrov numa mensagem no Telegram, numa reação à queda de um jato privado na quarta-feira a norte de Moscovo, onde seguia Prigozhin e parte da cúpula do grupo mercenário.

"Ele estava sempre pronto a ajudar e realmente ajudou do fundo do coração", disse Kadyrov, acrescentando que o líder do grupo Wagner "se distinguiu pela sua capacidade de resposta, pela sua sociabilidade única e pela sua perseverança".