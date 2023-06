A rebelião armada que levou os mercenários do Grupo Wagner às portas de Moscovo expôs “graves falhas” na autoridade de Vladimir Putin, que sai bastante fragilizado do confronto com o seu antigo protegido Yevgeny Prigozhin, avisou este domingo o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.



“Há 16 meses, as forças de Putin estavam às portas de Kiev, prontas para tomar a cidade em poucos dias e eliminar a Ucrânia do mapa.









Ver comentários